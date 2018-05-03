ABD'de günde 20 asker intihar ediyor!

ABD'nin 2011 yılında Irak'tan birliklerini çekmesi sonrası, binlerce asker ordudan atıldı ve ABD ordusunun küçülme hamlesi büyük bir baskıya sebep oldu. Bu da, küçük ve ehemmiyetsiz sebeplerle ordudan atılan birçok askeri sağlık hizmetlerinden ve onursuz sayılmayan şekilde askeriyeden ayrılanlara sağlanan diğer faydalardan mahrum bıraktı.



''UYUŞTURUCU VE MORFİN KULLANIMI YAYGIN''



Sağlık hizmeti ve benzeri hizmetlerle ilişiği kesilen birçok eski asker, eskiden girdikleri çatışmaların ve katıldıkları savaşların fiziksel acı ve zihinsel rahatsızlığı dindirebilme amacıyla uyuşturucu hap ve morfin kullanmaya başladı. Bazıları evsiz kaldı, bazıları ise intihar ederek yaşamlarına son verdi.Geçtiğimiz hafta, Amerika Birleşik Devletleri Gazi İşleri Bakanlığı bu kişileri korumaya almak için önemli bir adım attı. Bu yazdan itibaren gazilerden bazılarına acil akıl sağlığı hizmeti sunulacak.



IRAK VE AFGANİSTAN'DA GÖREVİ BIRAKAN 100 BİN ASKER VAR!



ABD'de bu şekilde mahrum kalarak ordudan ayrılan yaklaşık 500 bin eski asker bulunuyor. Bunlar içerisinde 100 binden fazlası askerliği Irak ve Afganistan savaşları sırasında bırakmış. Hükümet bu kişiler arasında akıl sağlığı problemlerinden muzdarip olanların oranını bilmiyor. Ancak Irak savaşından bu yana bu sorunla karşılaşanların fazlalığı gün yüzüne çıkmıştı. 2009 yılından beri ABD, akıl sağlığı problemleri yahut travmatik beyin yaralanmaları olan 22 bin askeri, kötü davranışları sebebiyle ordudan çıkarmıştı.



2014 YILINDA İNTİHAR EDEN ESKİ ASKER SAYISI 7400



ABD'de Vietnam, Afganistan, Irak gibi ülkelerde savaşmış eski askerlerin karşı karşıya kaldığı evsizlik, akıl hastalıkları, intihar gibi vakalar büyük bir problem durumunda. Resmi verilere göre on binlerce eski asker hayatını sokaklarda geçiriyor. Amerika'da günde ortalama 20 eski asker intihar ediyor. En son 2014 yılında toplanan veriye göre bir yılda 7400'den fazla eski asker intihar ederek yaşamına son verdi. Bu kişilerin yüzde 70'i Gazi İşleri Bakanlığı'nın hizmetlerinden faydalanamıyordu. ABD'de 'gaziler' nüfusun yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor. Eski erkek askerler için intihar riski, yetişkin erkeklerden yüzde 21 daha fazla. Eski kadın askerler içinse aynı oran yüzde 40.