ABD'de gribin bilançosu ağır oldu! Binlerce kişi hayatını kaybetti
ABD'de geçen kış 80 bin kişinin gripten hayatını kaybettiği bildirildi.27 Eylül 2018 Perşembe 00:30
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield, geçen kış grip yüzünden 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek bu rakamın son 40 yılda grip nedeniyle yaşanan en fazla can kaybı olduğuna işaret etti.
Redfield, daha fazla insanın grip aşısı olması gerektiğini söyledi.
ABD'de 1918-1920 yıllarında baş gösteren grip salgınında 500 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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