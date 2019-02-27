0553 313 94 23

ABD'de gözaltında tutulan binlerce çocuğa cinsel taciz iddiası

Amerika’da gözaltında tutulan binlerce göçmen çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığı iddia edildi- Cumhuriyetçi Kongre üyesi Ted Deutch:- “Bu gerçekten aşağılık ve iğrenç. Bu olay, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi’nin bu iddialar üzerine neler yaptığı ve bu (göçmen çocukların tutulduğu) merkezlerde neler olup bittiği hakkında cevap vermesi gereken soruların başlangıcıdır”

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:56
ABD'de gözaltında tutulan binlerce çocuğa cinsel taciz iddiası

NEW YORK (AA) - ABD'de ailelerinden ayrı olarak gözaltında tutulan binlerce göçmen çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığı iddia edildi.

Axios internet haber portalının Cumhuriyetçi Kongre üyesi Ted Deutch’ın ofisinden edindiğini açıkladığı ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi (HHS) belgelerine göre, son 4 yılda aileleri tarafından refakat edilmeyen gözaltındaki binlerce göçmen çocuğun cinsel tacize uğradığı belirtildi.

Belgelerde, Ekim 2014-Temmuz 2018 arasında HHS’ye bağlı Mülteci Yerleştirme Ofisi’ne 4 bin 556, ABD Adalet Bakanlığına da bin 303 cinsel tacizle ilgili şikayet yapıldığı kaydedildi.

Şikayetlerde, gözaltı merkezlerinde göçmen çocuk ve gençlere yetişkin personel tarafından pornografik videolar gösterme ve cinsel organlarına zorla dokunma gibi suçlamaların yer aldığı ifade edildi.

Kongre üyesi Deutch, “Bu davranış gerçekten aşağılık ve iğrenç. Bu olay, HHS’in bu iddialar üzerine neler yaptığı ve bu (göçmen çocukların tutulduğu) merkezlerde neler olup bittiği hakkında cevap vermesi gereken soruların başlangıcıdır.” ifadelerini kullandı.

HHS Sözcüsü Caitlin Oakley de iddialar üzerine yaptığı açıklamada refakatsiz yabancı çocuk programı uygulamasında küçüklerin güvenliğinin en büyük endişeleri olduğunu belirterek, “Bunlar, zor şartlar altındaki savunmasız çocuklar ve Mülteci Yerleştirme Ofisi her bir çocuğa azami özen gösterilerek davranılması gerektiği sorumluluğunu biliyor. Herhangi bir suistimal, cinsel istismar veya ihmal iddiası ciddiye alınarak soruşturma ve yanıt vermek için hızla hareket edilmektedir.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 00:56
  1. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi (HHS)
  2. cinsel taciz
  3. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Ted Deutch
  4. Göçmen çocuklar
  5. Mülteci Yerleştirme Ofisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis'te eğitime kar engeli
    1. Bitlis'te eğitime kar engeli
    2. İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş..
    3. Trump'ın seyahat yasağı on binlerce..
    4. 'Fahreddin' kod adlı FETÖ sanığı..
    5. Akılalmaz olay! Taksinin bagajından..
    6. Sırbistan'da "Balkan Gençlik Okulu"nun..
    7. 'ABD Rusya'ya saldırı düzenledi'
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    10. İnanılmaz olay... Küs rolüyle 2,5..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AB..
    12. Savaş uçağı düştü! Pilot paraşütle..
    13. Nijerya'da, Tüm İlericiler Kongresi..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    15. Süleyman Soylu: CHP'lilere yalvardık..
    16. Uyumadan önce yatağınızın altına soğan..
    17. Yoğun Kar Yağışına Rağmen Görevlerini..
    18. Iğdır’da korkutan yangın
    19. Sarıkamış’ta Kar Yağışı
    20. Nijerya'da silahlı saldırı: 29 ölü
    21. ABD'de gözaltında tutulan binlerce..
    22. Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat..
    23. Roma'da Cengiz Ünder şoku! Derbide yok
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    26. Başkentte çöp konteynerinde bebek..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suç duyurusu..
    28. İki aile arasında silahlı kavga! Köye..
    29. Fransa, Suriye konusunda ABD'den bilgi..
    30. Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4..
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Akşener, Nevşin Mengü'yü böyle çileden çıkardı
    Akşener, Nevşin Mengü'yü böyle çileden çıkardı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı