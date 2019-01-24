0553 313 94 23

ABD'de gözaltına alınan İranlı gazeteci serbest bırakıldı

24 Ocak 2019 Perşembe 11:42
ABD'de gözaltına alınan İranlı gazeteci serbest bırakıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de gözaltına alınan İran devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

Amerikan-Arap Ayrımcılık Karşıtı Komitesi avukatı Abid Eyub, bir soruşturmayla ilgili "maddi tanık" sıfatıyla gözaltına alınan hem ABD hem de İran vatandaşı olan gazeteci Haşimi'nin 10 günün ardından dün akşam Washington'da tutulduğu gözaltı merkezinden serbest bırakıldığını söyledi.

Haşimi, 10 gün boyunca 3 kez mahkemeye çıkarıldı ve bilgi paylaşılmayan bir soruşturmayla ilgili ifade verdi.

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu Amerikan asıllı kadın gazeteci Merziye Haşimi, 13 Ocak'ta ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'te gözaltına alınmıştı.

Press TV, gazetecinin yakınlarına dayandırdığı haberinde, Haşimi'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Washington'daki gözaltı merkezine gönderildiğini duyurmuştu. Haberde, İranlı gazetecinin gözaltına alındığı sırada başörtüsünün zorla çıkarılmak istendiği, gözaltı merkezinde helal gıdalardan mahrum bırakıldığı öne sürülmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye Haşimi'yi "derhal ve koşulsuz" serbest bırakma çağrısı yapmıştı. İran Yargı Erkine bağlı İnsan Hakları Yüksek Konseyi de kadın gazetecinin serbest bırakılması için uluslararası insan hakları kuruluşlarına harekete geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Washington DC Bölge Mahkemesinin belgelerine göre, ailesini ziyaret etmek için geldiği Missouri eyaletinde gözaltına alınan Haşimi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Haşimi'nin mahkemede ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılacağı ifade edilmişti.

ABD hukuk sisteminde herhangi bir adli sürecin sonucu için kritik bilgiye sahip olduğu varsayılan kişi "maddi tanık" olarak tanımlanıyor. Maddi tanıklar hakkında gözaltı kararı çıkarılabiliyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:42
  1. iran
  2. merziye haşimi
  3. serbest bırakıldı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rıdvan Güleç kimdir nerelidir? Rıdvan Güleç Anayasa Mahkemesi
    1. Rıdvan Güleç kimdir nerelidir? Rıdvan..
    2. Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi!..
    3. Türkiye, riskleri kazanca çevirecek
    4. İran'dan 'Venezuela' açıklaması!
    5. Sabiha Gökçen Uluslararası..
    6. SSB ile MEB arasında iş birliği..
    7. Sakarya Büyükşehir Belediye..
    8. Kim bu fırsatçılar?
    9. Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanı son..
    10. AYM başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
    11. Dubai'deki ticaret merkezi gıda..
    12. Süper Lig ekibine büyük şok!..
    13. MKEK'den TSK'ye silah sevkiyatı
    14. Anadolu kulübü olunca acımıyorlar! 6..
    15. İranlı yetkiliden "P5+1 ülkelerini..
    16. Türk Savunma Sanayinde bir ilk!..
    17. ABD'de gözaltına alınan İranlı..
    18. "Elemelerde çok güçlü rakiplerle..
    19. Filistinliler İsrail işgalinin kötü..
    20. Galatasaray Kulübünden anlamlı..
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!