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ABD'de gözaltına alınan İranlı gazeteci serbest bırakılacak

ABD'de gözaltına alınan İran devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi'nin bir soruşturmayla ilgili "maddi tanık" sıfatıyla gözaltına alındığı ve mahkemede ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılacağı açıklandı

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:45
ABD'de gözaltına alınan İranlı gazeteci serbest bırakılacak

WASHINGTON (AA) - ABD'de gözaltına alınan İran devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi'nin bir soruşturmayla ilgili "maddi tanık" sıfatıyla gözaltına alındığı ve mahkemede ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılacağı bildirildi.

Washington DC Bölge Mahkemesinin belgelerine göre, ailesini ziyaret etmek için geldiği Missouri eyaletinde gözaltına alınan Amerikan asıllı İranlı kadın gazeteci Haşimi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Haşimi'nin hangi soruşturmayla ilgili gözaltına alındığı belirtilmezken mahkemede ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılacağı ifade edildi.

ABD hukuk sisteminde herhangi bir adli sürecin sonucu için kritik bilgiye sahip olduğu varsayılan kişi "maddi tanık" olarak tanımlanıyor. Maddi tanıklar hakkında gözaltı kararı çıkarılabiliyor.

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu Amerikan asıllı Merziye Haşimi, pazar günü ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de gözaltına alınmıştı.

Press TV, gazetecinin yakınlarına dayandırdığı haberinde, Haşimi'nin FBI tarafından Washington'daki gözaltı merkezine gönderildiğini duyurmuştu. Haberde, İranlı gazetecinin gözaltına alındığı sırada başörtüsünün zorla çıkarılmak istendiği ve gözaltı merkezinde helal gıdalardan mahrum bırakıldığı öne sürülmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye Haşimi'yi "derhal ve koşulsuz bir şekilde" serbest bırakma çağrısı yapmıştı. İran Yargı Erki'ne bağlı İnsan Hakları Yüksek Konseyi de kadın gazetecinin serbest bırakılması için uluslararası insan hakları kuruluşlarına harekete geçme çağrısında bulunmuştu.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:45
  1. iran
  2. merziye haşimi
  3. Press TV

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