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ABD'de gözaltına alınan İranlı gazeteci mahkemeye çıkarılıyor

18 Ocak 2019 Cuma 09:52
ABD'de gözaltına alınan İranlı gazeteci mahkemeye çıkarılıyor

ANKARA (AA) - ABD'de gözaltına alınan İran devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi'nin bugün mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

İran devlet televizyonu, ailesini ziyaret etmek için gittiği Missouri eyaletinde "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alınan İran-ABD vatandaşı Haşimi'nin bugün hakim önüne çıkarılacağını duyurdu.

Amerikan asıllı İranlı gazetecinin oğlu Hüseyin Haşimi, annesinin FBI tarafından St. Louis'de bir soruşturma dosyasıyla ilgili "maddi tanık" olarak gözaltına alındığını, kendisine herhangi bir suçlamanın yöneltilmediğini söyledi.

ABD hukuk sisteminde herhangi bir adli sürecin sonucu için kritik bilgiye sahip olduğu varsayılan kişi "maddi tanık" olarak tanımlanıyor. Maddi tanıklar hakkında gözaltı kararı çıkarılabiliyor.

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu ABD asıllı Merziye Haşimi, pazar günü ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alınmıştı.

Press TV, gazetecinin yakınlarına dayandırdığı haberinde, Haşimi'nin FBI tarafından Washington'daki gözaltı merkezine gönderildiğini duyurmuştu. Haberde, İranlı gazetecinin gözaltına alındığı sırada başörtüsünün zorla çıkarılmak istendiği ve gözaltı merkezinde helal gıdalardan mahrum bırakıldığı öne sürüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye Haşimi'yi "derhal ve koşulsuz bir şekilde" serbest bırakma çağrısı yapmıştı. Yargı Erki'ne bağlı İnsan Hakları Yüksek Konseyi de kadın gazetecinin serbest bırakılması için uluslararası insan hakları kuruluşlarına harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

ABD'li yetkililer tarafından şu ana kadar konuyla ilgili açıklama yapılmadı.



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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:52
  1. iran
  2. merziye haşimi
  3. presstv

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