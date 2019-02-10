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ABD'de görüşmeler tıkandı hükümet tekrar kapanabilir

ABD Kongresinde devam eden bütçe görüşmeleri, Meksika sınırına örülecek duvara ayrılan fon ve sınırda tutuklananların sayısı konusunda herhangi bir mutabakat olmaması nedeniyle tıkandı - Demokratlar duvar için 2 milyar dolardan fazla fon ayrılmasını kabul etmiyor ve sınırda tutuklananların sayısı konusunda üst sınır konulmasını talep ediyor - Meksika sınırına örülecek duvar için Trump'ın istediği 5,7 milyar dolarlık fonu geçici bütçeye koymazsa veya yönetimle kongre arasında yeni anlaşmaya varılamazsa hükümet cuma günü tekrar kapanacak- ABD Başkanı Donald Trump: - "Liderlerin, Sınır Komitesindeki Demokratların bir anlaşma yapmasına izin verdiğini düşünmüyorum. Çok acil ihtiyaç olan sınır duvarı konusunda çok az para teklif ediyorlar ve her nereden çıktıysa şimdi de gözaltına alınan hüküm giymiş suçluların sayısı konusunda üst sınır istiyorlar"

10 Şubat 2019 Pazar 21:04
ABD'de görüşmeler tıkandı hükümet tekrar kapanabilir

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresinde devam eden bütçe görüşmelerinin, Meksika sınırına örülecek duvara ayrılan fon ile sınırdaki tutukluların sayısına ilişkin anlaşmaya varılamaması nedeniyle tıkandığı, hükümetin tekrar kapanma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

ABD federal hükümetinin 35 gün kapalı kalmasına neden olan Meksika duvarına ayrılan fon konusundaki kriz devam ediyor.

ABD yönetimi ile Kongre arasında 3 haftalığına hükümetin açılmasını sağlayan anlaşma cuma günü sona erecek.

Amerikan medyasına konuşan kaynaklar kongredeki görüşmelerin çökmek üzere olduğunu belirtti.

Fox Haber'e konuşan ve müzakerelerde önemli rol oynayan ABD Senatosu Tahsisatlar Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Richard Shelbey, "Görüşmeler şu anda tıkandı diye düşünüyorum. Gün içinde veya sabah tekrar harekete geçebileceğimizi umuyorum çünkü zaman işliyor. Ancak Demokratlarla göçmenlik ve gümrük muhafaza konusunda ABD'ye gelen suçluların tutuklanmasına ilişkin bir sorunumuz var. Onlar bu konuda bir üst sınır istiyorlar. Biz üst sınır istemiyoruz." dedi.

Shelby, Demokratların Meksika sınırına örülecek duvar için ABD Başkanı Donald Trump'ın talep ettiği fonu da sağlamayı kabul etmediğini ifade etti.

Trump da Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili Demokratlara yüklendi.

Trump, paylaşımında, "Liderleri, Sınır Komitesindeki Demokratların bir anlaşma yapmasına izin verdiğini düşünmüyorum. Çok acil ihtiyaç olan sınır duvarı konusunda çok az para teklif ediyorlar ve her nereden çıktıysa şimdi de gözaltına alınan hüküm giymiş suçluların sayısı konusunda üst sınır istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, Demokratlar duvar için 2 milyar dolardan fazla fon ayrılmasını kabul etmiyor.

Sınırdaki tutukevlerinde yatak sayısının artırılmasını istemeyen Demokratlar, sınırda tutuklananlar konusunda sayı sınırı olmasını istiyor.

Kongre, Meksika sınırına örülecek duvar için Trump'ın istediği 5,7 milyar dolarlık fonu geçici bütçeye koymazsa veya yönetimle kongre arasında yeni anlaşmaya varılmazsa hükümet cuma günü tekrar kapanacak.

Trump, 25 Ocak'ta hükümetin 3 haftalığına yeniden açılması konusunda Kongre liderleriyle uzlaşmıştı.

Ancak Trump, bu süre içinde sınır güvenliği konusunda uzlaşma sağlanmasını beklediğini, aksi takdirde hükümetin tekrar kapanacağını vurgulamıştı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 21:04
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