ABD'de gökten ölü balık yağdı!

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Texarkana şehrinde meydana gelen olaya kimse inanmadı. Şehir sakinleri, gökten ölü balık yağdığını belirterek, balıkların fotoğrafını Facebook üzerinden paylaştı. 2021 yılı sona ererken, Texarkana şehrinin sakinleri kırk yıl düşünseler akıllarına gelmeyecek bir olaya tanıklık etmiş oldular.

Resmi hesaptan paylaşıldı

Daily Mail'ın haberine göre, bölgeyi kasıp kavuran iki fırtına sonrası, zeminin ölü balıklarla dolu olduğu görüldü. Texarkana şehrinin resmi Facebook hesabı, konu hakkında ilginç bir gönderi paylaştı.

Fotoğrafı görenler inanmadı

Texarkana şehrinin hesabından paylaşılan Facebook gönderisinde, "2021 yılı tüm numaralarını yapmaya devam ediyor... Texarkana şehrinde gökten balık yağdı ve hayır bu bir şaka değil" ifadelerine yer verildi.

"Şiddetli yağmur yağıyordu"

Gönderide, balık yağmurunun "hayvan yağmuru" adı verilen ve nadir görülen bir fenomen olduğu söylendi. Sayfa tarafından şehir sakinlerinden balık fotoğraflarını göstermeleri istendi. Yerel basına bir araba galerisinde çalıştığını bildiren James Audirsch, "Şiddetli bir gök gürültüsü vardı, kapıyı açtığımızda dışarı baktım, çok şiddetli yağmur yağıyordu ve bir balık yere düştü" diyerek balığın fotoğrafını paylaştı.

10 ila 12 santim arasında değişiyorlar

Balıkların bazılarının 10 ila 12 santim uzunluğunda olduğu bildirildi. Başka bir kişi de Twitter'da "Benim evime de balık yağdı" diyerek paylaşım yaptı.