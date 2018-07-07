ABD'de göçmen çocuklar ve ebeveynlerin birleşmesi için DNA testi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sıfır tolerans" göçmen politikası ortaya kaydı olmayan çocuklar ve ebeveynler çıkardı. Sınırda ayrılmak zorunda bırakılan göçmen aileleri yeniden bir araya getirmek için ise bir yol bulundu.

ABD'de sınır güvenliğinden sorumlu bir federal ofis yetkilisi, "aileleri yeniden birleştirme" girişimi için çocuklar ve ebeveynlere DNA testi yapılacağını açıkladı.

Ayrıca yetkili, güvenliğin her şeyden önemli olduğunu ve çocukların, ebeveynleri olduklarını iddia eden kişiler tarafından insan ticaretine maruz kalmaları veya kaçırmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Yetkili, DNA testlerinin çocuk ve ailelerin birleştirilmesinde süreci hızlandıracağını da vurguladı. Ancak bu DNA'ların bir veri tabanında depolanıp depolanmayacağı konusunda bilgi vermedi.

RAICES, Teksas'ta göçmenlere ve mültecilere, ücretsiz veya düşük maliyetli hizmet sunan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. RAICES, göçmen aileleri etkileyecek bu hassas verilerin toplanması konusunda endişeli.

Kuruluş, hükümetin çocukları hayatlarının geri kalanında gözetlemesini istemiyor.

RAICES İletişim Direktörü Jennifer K. Falcon bu yöntemi, beceriksizliğin ve suçluluğun kabul edilmesinin ileri bir kanıtı olarak yorumladı ve şunları söyledi:

"Bu daha önce söylediğimiz noktaya bizi getiriyor. Çocukların ve ebeveynlerin kayıtlarını yapmadılar."

Falcon ayrıca, bazıları iki aylık olan göçmen çocukların bu teste rıza göstermelerinin mümkün olmadığını da anlattı.

Kuruluş, daha önce aileleri yeniden birleştirmek için DNA testi yapılmasını hiç duymadıklarını ve bunu desteklemediklerini açıkladı.

Göçmen aileleri temsil eden avukatlar da, kendilerini sağlık memuru veya asker olarak tanıtan kişilerin, göçmenlerin bir kısmıyla görüşme yaptığını belirtti.

Göçmen avukatlığı yapan Sophia Gregg, mavi askeri üniformalı askerlerin bazı müşterilerinden kan ve tükürük testi istediklerini ve bu insanların Mülteci Yeniden Yerleşim Dairesi'nde çalıştıklarını söyledi.

Gözaltı merkezlerinde çocukları tedavi eden Dr. Alicia Hart ise, sadece travmatik olaylar yaşayan çocukların değil, diğer birçok çocuk için de bilgi eksikliği olduğunu anlattı.

Çoğu göçmen çocuğun kaydı tutulmadığı için böyle bir uygulamanın gerekli olabileceğini söyleyen Hart, "Çocuklardan birini kendini klinisyen olarak tanıtan biri getirdi. Ona çocuk hakkında sorular sordum. Bana 'Bunu bilmene gerek yok' diye cevap verdi" dedi.

Ayrıca Hart, DNA testinin çocukların güvenli bir şekilde eve dönmesini sağlayacak tek uygulama olduğundan da bahsetti.

Kaynak: CNN