ABD'de gezi teknesi battı: 11 ölü
ABD'nin Missouri eyaletinde turistleri taşıyan gezinti teknesinin Table Rock Gölü'nde batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.20 Temmuz 2018 Cuma 09:41
Stone Şerifi Dog Rader, yaptığı açıklamada, Branson şehri yakınındaki Table Rock Gölü'nde dün gece meydana gelen kazada turistleri taşıyan teknenin rüzgarlı havada alabora olduğunu belirtti.
11 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 7 kişi de yaralandı.
Kayıp 5 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
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