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ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı! 2 ölü, 8 yaralı

ABD'de gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

22 Eylül 2019 Pazar 07:01
ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı! 2 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

CNN'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, Güney Carolina'nın Lancaster kentinde Ole Skool isimli bir barda saldırganın etrafına ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Silahlı saldırıda yaralanan 8 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kaçan saldırgan aranıyor.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 06:57
  1. ABD
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