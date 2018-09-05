ABD'de FOX kanalına kamyonetle saldırı!

ABD'de yayın yapan televizyon kanalı FOX'un Dallas'taki stüdyolarına bir saldırı düzenlendi.

Bir kamyonetin bilinçli şekilde FOX stüdyolarının içine girdiği ve sürünün araçtan inerek bağırıp çağırdığı belirtildi.

Sürücü gözaltına alınırken, olay yerine bomba imha ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Bomba imha ekiplerinin olay yerindeki şüpheli çantada yaptığı incelemeler sonucunda tehlikeli bir duruma rastlanmadığı ifade edildi.

Olayda yaralanan kimse olmazken, FOX binasında maddi hasar oluştu.