0553 313 94 23

ABD'de flaş gelişme! Petrol sondaj kulesi sayısı azalıyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta düşüş yaşadı. Yaşanan düşüşün ardından küresel petrol piyasasında ham petrol fiyatlarında artış yaşandı.

07 Eylül 2018 Cuma 22:38
ABD'de flaş gelişme! Petrol sondaj kulesi sayısı azalıyor!

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 1-7 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 2 adet düşüş olduğunu gösterdi.

Böylelikle geçen hafta 862 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 860'a gerilemiş oldu.

HAM PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ 

Petrol sondaj kulesi sayısında düşüş görülmesiyle, küresel petrol piyasasında ham petrol fiyatlarında artış yaşandı.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 21.55'te 76,96 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte 67,83 dolara yükseldi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 22:38
  1. ABD
  2. petrol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peskov'dan 3'lü zirve açıklaması!
    1. Peskov'dan 3'lü zirve açıklaması!
    2. Erdoğan'ın başına silah dayatan..
    3. Rusya maçında şok! Milli Takıma ceza..
    4. ABD'de flaş gelişme! Petrol sondaj..
    5. Çocukları önce aileler ayartıyor
    6. CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçtiler
    7. Çocuğunuzun suç işlemesini..
    8. CHP’den lüks ev fiyatına oyuncak ev
    9. Vladimir Putin, Hamaney ile görüştü
    10. Çocuk egzaması bizde de artmaya başladı
    11. Barack Obama suskunluğunu bozdu
    12. Bartın'da AFAD personeli yaşlı hastayı..
    13. Irak'ın Basra kentinde sokağa çıkma..
    14. MHP'den 30 büyükşehirde ’ittifak’..
    15. Sizin dişiniz geç çıkmışsa onun ki de..
    16. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi,..
    17. Canlı yayın tuzağına İran'ın kendisi..
    18. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dikkat..
    19. Fibromyalji sendromu nedir?
    20. TSK'dan PKK'ya bir darbe daha!
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"