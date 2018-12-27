ABD'de finans krizi: Türkiye elçilikleri sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

ABD'de federal hükümet geçtiğimiz Cumartesi, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda, kısmen ve geçici olarak kapandı. Bu gelişme, ABD Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul ve Adana konsolosluklarının sosyal medya hesaplarını da olumsuz yönde etkiledi.

Ödeneksiz kalan elçiliklerin sosyal medya hesaplarından, "Paramız yok, hesapları yenilemeyeceğiz' açıklamaları geldi. Büyükelçilik ve konsoloslukların Twitter hesaplarından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanması nedeniyle bu hesap düzenli olarak güncellenmeyecektir. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç, tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."

Türk kullanıcılardan olay yorumlar

ABD temsilciliklerinin duyurusu, sosyal medyada ilginç yorumlarla karşılandı. ABD'nin kararına yönelik dikkat çeken yorumlardan bazıları şöyle:

-Zarar ediyorsa kapatın tabi

-Cuma çıkışı bir şeyler toplayalım

-Parasızlıktan Twitter hesabını bile beklemeye aldılar

-Sizde hayrına işe gitmek, 'vatan sağ olsun' demek yok galiba

-Özelleştirirseniz talibim

-Şifreyi ver ben güncelleyeyim

İşte ABD elçiliğinin hesabından atılan o twitler: