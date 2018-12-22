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ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda kısmen ve geçici olarak kapandı

22 Aralık 2018 Cumartesi 08:02
ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda kısmen ve geçici olarak kapandı

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 08:02
  1. ABD'de federal hükümetin kapanması
  2. Meksika sınırına örülen duvar

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