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ABD’de federal hükümet geçici olarak kapandı

ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda kısmen ve geçici olarak kapandı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 08:02
ABD’de federal hükümet geçici olarak kapandı

ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen  duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez  kısmen ve geçici olarak kapandı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen  geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi,  Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı.

Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için  ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini 22 Aralık Cumartesi  yerel saatle 00.01 itibarıyla durdurmak zorunda kaldı.  

Yeni bir bütçe yürürlüğe girene kadar kapalı kalacak federal kurumlar  için çalışan milyonlarca Amerikalı, bu süreçte ücret almadan çalışacak ya da  zorunlu izne çıkarılacak. 

YILIN 3. KAPANIŞI

Öte yandan, ABD Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim Bakanlıkları, 1  Ekim'de başlayan yeni mali yıl boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık  bütçe eylül ayında yasalaştığı için kapanmadan etkilenmeyecek.

Trump’ın en önemli seçim vaatlerinden Meksika duvarı için istediği 5  milyar dolarlık finansmanın bütçeye eklenmesi, Demokratlar tarafından  desteklenmeyince kısmen kapanan federal hükümet, aynı duruma bu yılın başında iki  kere daha düşmüştü.

Federal kurumlar benzer anlaşmazlıklardan ötürü yaşanan bütçe krizi  nedeniyle Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıl dönümü olan 20 Ocak'tan 23 Ocak’a  kadar kapalı kalmıştı. Aynı durum, 9 Şubat’ta yeniden yaşanmasına karşın sadece birkaç saat  sürmüştü. Ülkede federal hükümeti, sonuncusu da dahil olmak üzere toplamda 21  kez kısmen ve geçici olarak kapanmak zorunda kaldı.

NE ANLAMA GELİYOR

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona  eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın  kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini  kaybeden federal kurumlar geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 08:02
  1. ABD'de federal hükümetin kapanması
  2. Meksika sınırına örülen duvar

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