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ABD'de federal hükümet 3 haftalığına açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı- Trump, bu süre içinde Kongredeki Demokratlarla "Meksika sınırına duvar" konusundaki müzakerelerin süreceğini ve duvara ihtiyaçları olduğunu belirtti- Trump:- "Eğer Kongre sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa 15 Şubat'ta hükümet yeniden kapanır ya da ben Anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri kullanırım"

25 Ocak 2019 Cuma 22:55
ABD'de federal hükümet 3 haftalığına açılıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin 3 haftalığına yeniden açılması konusunda Kongre liderleriyle uzlaştığını ve bu süre içinde Meksika sınırına duvar konusundaki müzakerelerin süreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, 35 gündür kısmen kapalı olan federal hükümetin yeniden açılması konusunda Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

Federal hükümetin açılması konusunda ABD Kongresi ile uzlaşmaya vardığını kaydeden Trump, "Federal Hükümeti yeniden açacak bir anlaşmaya vardığımızı ilan etmekten gurur duyuyorum." dedi.

- "Duvar konusunda uzlaşma olmazsa yeniden kapanır"

Senatodan hemen geçerek önüne gelecek ilgili tasarıyı vakit kaybetmeden imzalayacağını ve böylece hükümetin 3 haftalığına yeniden açılacağını belirten Trump, hükümetin 15 Şubat'a kadar açık olacağını ve bu süre içinde sınır güvenliği konusunda bir uzlaşma sağlanmasını beklediğini vurguladı.

Anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını söyleyen Trump, "Eğer Kongre sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa 15 Şubat'ta hükümet yeniden kapanır ya da ben Anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri (Acil Durum ilan etme) kullanırım." ifadesini kullandı.

Trump, "Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak benim en önemli önceliğim. (Güney sınırına) Güçlü ve güvenli bir bariyer olmaksızın sınırımızı koruyamayız." değerlendirmesini yapan Trump, güney ülkelerinden çok sayıda suçlunun, yasa dışı göçmenin ve uyuşturucunun geldiğini ifade etti.

- İsrail'i örnek gösterdi

Trump, İsrail'in sınırlarına ördüğü duvarları örnek vererek, "Ortak akıl bunu gösteriyor. Onlarda işe yaradı, bizde de yarar." şeklinde konuştu.

Bahsettiği duvarın sınırın daha güvensiz belirli yerlerine inşa edileceğini ve akıllı teknolojilerle donatılacağını anlatan Trump, bu konudaki ısrarını sürdüreceği mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesi istediği ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 35 gündür kapalı bulunuyordu.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:55
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