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ABD'de facia büyüyor! Ölü sayısı 13'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeydoğusunda etkili olan Michael kasırgası sonrası 13 kişi hayatını kaybetti.

12 Ekim 2018 Cuma 20:22
ABD'de facia büyüyor! Ölü sayısı 13'e yükseldi

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan ve önceki gün tropik fırtına halini alan Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Eyalet yönetimlerinden yapılan açıklamalarda, kasırga ve yol açtığı su baskınları nedeniyle ABD'nin 4 eyaletinde toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Buna göre, Virginia'da 5, Florida'da 4, Kuzey Carolina'da 3, Virginia'da 1 kişi yaşamını yitirdi.

California merkezli veri analiz firması CoreLogic, Michael kasırgasının yol açtığı zararın 4,5 milyar doları bulabileceğini açıkladı.

1992'den bu yana en şiddetli kasırga

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika ülkeleri Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 20:22
  1. ABD
  2. Michael kasırgası

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