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ABD'de F-35B savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı  bir F-35B tipi savaş uçağı Güney Carolina'da eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçağı terk ettiği kaydedilirken, pilotun  sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 06:36
ABD'de F-35B savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35B tipi 5'inci  nesil savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. 

ABD medyasının askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, Güney  Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri'ne ait Beaufort Hava Üssü'nden  kalkan uçakla, üsse 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği belirtildi.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken,  pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Bunun yeni nesil F-35B uçaklarının ilk kazası olduğuna da dikkatin  çekildiği haberde, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik  arızanın söz konusu olduğuna vurgu yapıldı.

Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın  çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu.

ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan'da bir  Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 06:36
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