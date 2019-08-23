0553 313 94 23

ABD'de eski F-16 sivil satışa çıkarıldı

Florida merkezli JeatLease Palm Beach uçak kiralama ve satış şirketi, bu hafta birçok askeri hava aracının yanı sıra satış listesine bir F-16 uçağını da dahil etti- Şirket, 1980 model F-16A/B Block 20 tipi savaş uçağına 8,5 milyon dolar fiyat koydu- Listedeki F-16 uçağının gece görüş kaskı ve GPS güdümlü silah kullanma kabiliyetlerinin bulunduğu belirtildi- Şirketin satış listesindeki CASA C-295 askeri uçağı, C-130 Herkül askeri nakliye uçakları, AH-1 Süper Kobra taarruz helikopterleri ve Black Hawk tipi helikopterlerin UH-60A, UH-60L ve S-70A serileri de dikkati çekti

23 Ağustos 2019 Cuma 18:46
ABD'de eski F-16 sivil satışa çıkarıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde bir jet kiralama ve satış firması, 1980 model F-16A/B Block 20 tipi savaş uçağını sivil satışa çıkardı.

Florida merkezli JeatLease Palm Beach uçak kiralama ve satış şirketi, bu hafta satış listesine birçok askeri hava aracının yanı sıra bir F-16 uçağını da dahil etti.

Şirket, gece görüş kaskı ve GPS güdümlü silah kullanma kabiliyeti bulunan ve son güncellemelerle 8 bin saat daha uçabilen F-16'ya 8,5 milyon dolar fiyat koydu.

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde, şirketin 2017 ve 2018'de Hollanda ve Belçika gibi NATO üyesi ülkelerden onlarca ikinci el F-16 satın aldığı belirtildi.

- Başka askeri hava araçları da listede yer aldı

Şirketin satış listesinde CASA C-295 askeri uçaklarının yanı sıra C-130 Herkül askeri nakliye uçakları, AH-1 Süper Kobra taarruz helikopterleri ve Black Hawk tipi helikopterlerin UH-60A, UH-60L ve S-70A serileri de dikkati çekti.

Şirketin internet sayfasında, C-130 tipi uçak 15 milyon dolardan satışa çıkarılırken, savaş helikopterlerine 2 ila 6 milyon dolar fiyat verildiği görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:46
  1. ABD
  2. C-130
  3. F-16
  4. jet kiralama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Rusya kararı! Tarih verildi
    1. Erdoğan'dan Rusya kararı! Tarih verildi
    2. Elazığ’da midibüs ile otomobil..
    3. Masal Festivali başladı
    4. Taburcu edilen küçük Ayaz'ı evde..
    5. Taburcu edilen küçük Ayaz'ı evde..
    6. Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
    8. Gençlerbirliği'nde Gazişehir Gaziantep..
    9. Esed ateşle oynuyor! TSK gözlem..
    10. Irak Hizbulahı ‘bombalanan..
    11. Antalya'ya gelen turist sayısında tüm..
    12. Katil İsrail güçleri Batı Şeria'daki..
    13. Trump'tan Çin'deki ABD'li şirketlere..
    14. Yavaş'ın kovduğu çocuklara bakanlık..
    15. Başkan Erdoğan'dan o sanatçıya övgü..
    16. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27..
    17. Başakşehir, Kahveci ile sözleşme..
    18. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif..
    19. Gümüşhane Valiliğinden "gelenek,..
    20. Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile..
    21. GÜNCELLEME 3 - Samsun'da sağanak
    22. Milli Park Malazgirt’te bin kişiye..
    23. İngiliz Times yazdı: Esed sözünde duradı
    24. Hem ehliyetsiz hem sahte plaka
    25. Kasık ağrısı şikayetiyle geldi,..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti..
    27. Tekirdağ’da orman yangını
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur..
    29. Denizde bulunan kadın cesedi çıkarıldı
    30. Patlıcan konservesi nasıl yapılır?..
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar