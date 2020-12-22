ABD'de en ölümcül hafta! Her 33 saniyede bir kişi hayatını kaybediyor

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde can almaya devam ediyor. Worldometers'ın verilerine göre dünya genelinde toplam vaka sayısı 77.7 milyon, ölü sayısı ise 1.7 milyonu aştı. Salgının merkez üssü haline gelen ABD'de de yeni rekorlar kırılmaya devam ediyor.

Son verilere göre ülkede, 14-20 Aralık arasındaki haftada 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bir önceki haftaya oranla yüzde 6.7 artış olduğu dikkat çekilirken, rakamların salgın başından bu yana en yüksek seviye olduğu belirtildi. Bu hesaplamalara göre ABD'de her 33 saniyede bir kişi salgın nedeniyle hayatını kaybediyor.

Ölüm oranının en yüksek olduğu bölgeler ise Iowa, South Dakota ve Rhode Island olarak belirtiliyor.

Uzmanlar, özellikle seyehat konusunda uyarılarını yinelerken tatilde bir araya gelenlerin hastane kapasitelerini doldurmasından endişe ediyor.