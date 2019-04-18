ABD’de elçilik binasına kamera yerleştiren Yeni Zelandalı yetkili suçlu bulundu

Yeni Zelandalı bir yetkili Washington’daki elçilik tuvaletine kamera yerleştirip insanları kayda aldığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Yeni Zelanda’nın ABD’nin başkenti Washington’daki büyükelçiliğinde 2017’de askeri ataşe olarak görev yapan Alfred Keating, elçilik tuvaletine kamera yerleştirip insanları gizlice kaydettiği için suçlu bulundu. Keating mahkemede suçlamaları reddetti ancak Yüksek Mahkeme jürisi iki haftalık bir duruşmanın sonunda oy birliği ile suçluluk kararı verdi.

Yeni Zelanda büyükelçiliğinin tuvaletinin paneli 2017 yılında yere düştüğünde içine küçük bir kamera yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. Mahkemeye, kameranın hafıza kartında Keating’in DNA’sının izleri olduğu ve aynı zamanda bir ara kendi dizüstü bilgisayarına da bağlı olduğu söylendi. Savcı Henry Steele, Keating’in yaptığı eylemin meslektaşlarını tuvaleti kullanarak gizlice çekmek olduğunu ancak bunun casusluk eylemi olmayacağını belirtti.

Hakim Robert Ronayne, jüriye görevlerinin tüm kanıtlara dayanarak cihazı tuvalete Keating’in mi yoksa başka birinin mi koyduğu konusunda karar vermeleri olduğunu söyledi.

Karar okunurken sakin görünen Keating hakkındaki karar 25 Haziran’da açıklanacak. Keating’e 18 aya kadar hapis cezası verilebilir.