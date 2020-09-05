ABD'de 'düğün' faciası! 147 kişi böyle enfekte oldu

Çin'den başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durdurulamıyor. Henüz onaylanmış bir koronavirüs aşısı yok. Hal böyle iken rehavete kapılan insanlara sık sık maske, mesafe, hijyen konusunda ikazlar yapılıyor. Düğün, eğlence, tören gibi uygulamalar sağlık açısından büyük risk taşıyor.

Konuyla ilgili ilginç bir haber de Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) geldi.

ABD'nin Maine eyaletinde kapalı mekanda yapılan bir düğün sebebiyle 147 kişi yeni tip koronavirüse yakalanıp enfekte olurken bu kişilerden 3'ü ise canından oldu.

Maine Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezin (CDC) Direktörü Dr. Nirav Şah, durumla ilgili açıklamada bulundu.

Şah, 7 Ağustos tarihinde kapalı bir mekanda yapılan bir düğün ile ilgili 147 koronavirüs vakasına rastladıklarını bildirdi.

Hapishane ve bakımevinde yayılmasına neden oldu

Düğüne katılanların bir hapishane ve bakımevinde salgına neden olduğunu ifade eden Şah, vakaların 56'sının düğünün davetlileri veya bu kişilerin temas ettiği kişiler, 72'sinin ise düğüne katılan bir davetlinin çalıştığı hapishanedeki kişiler olduğunu ifade etti.

3 kişi canından oldu

Şah, düğüne katılan bir kişinin aile üyesinin çalıştığı bir yaşlı bakımevindeki 19 vakanın da bu düğünle bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini ve yine düğün ile bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişinin de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filyasyon takibi yapıldı

Bu düğünde katılımcı sayısının 50 kişi limitini geçtiğini ve düğünde sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğini belirlediklerini söyleyen Nirav Şah, ardından bu kişilere filyasyon takibi yaparak böyle bir sonuca ulaştıklarını bildirdi.