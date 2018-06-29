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Dolu önlemi sadece Türkiye'de alınmıyor! ABD'de dolu önlemleri

Dün İstanbul'da verilen dolu alarmı halkı tedirgin etmiş, araba sahipleri araçlarını yorgan, battaniye ve halılarla korumuştu. Bu durum çokça dalga konusu olduysa da ABD'de yaşananlar daha vahim...

29 Haziran 2018 Cuma 11:07
Dolu önlemi sadece Türkiye'de alınmıyor! ABD'de dolu önlemleri

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için dün verdiği süper hücreli hava alarmı, dolu paniğini de beraberinde getirmişti. Her ne kadar dolu yağmamış olsa da dolunun korkusu bile İstanbul halkına yetti, bütün yorgan, battaniye ve halılar araçların üstünü kapladı.

Bu durum sosyal medyada oldukça fazla dalga konusu oldu, hatta durumu "ancak bizim ülkede olur" denilen durumlar dahi oldu. Fakat bu durumun daha önce ABD'de misli misli fazlasıyla gerçekleştiği ortaya çıktı.

ŞİŞME YATAKLAR, KOLTUK VE YORGAN

2016'da ABD'nin Teksas eyaletinde ciddi bir sel felaketi yaşanmış, sel felaketi beraberinde de dolu yağışını getirmişti. Dolu yağışı uyarısı yapan yetkililer, araç sahiplerini harekete geçirmişti.

 Bizde görmeye alışık olduğumuz halı, kilim ve battaniye kreasyonu, ABD'de koltuk, yatak ve şişme yataklar olarak yerini aldı. Araçların üstleri şişme ve yaylı yataklarla birlikte, yorgan, köpük malzeme ve halı gibi kalın koruyucularla kaplandı.

 SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLMUŞTU

Teksaslıların bu önlemleri sosyal medyada oldukça alay konusu olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları için bu kareler alay malzemesi haline gelmişti.

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:07
  1. İstanbul
  2. ABD'de dolu önlemleri
  3. dolu
  4. araç
  5. teksas
  6. abd
  7. sosyal medya

YORUM YAZ

  • muhsinmuhsin13 sa önce
    Dolu söylentisinin bir faydasını gördük: Arabasını örtüp toplu taşımayı tercih edenler sayesinde 3 gün boyunca İstanbul trafiğinde rahatlama oldu.
  • tecrübe kazanır ilim cahaleti kaldırır ahmaklığa birşey yapmaztecrübe kazanır ilim cahaleti kaldırır ahmaklığa birşey yapmaz12 sa önce
    abdlilertecrübeli doluyağıyo yağmur yağmıyo az düşünen birtane elmayı 3 mreden kafasına bıraksın abdlimi doğru yaptı bizimkilemi
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