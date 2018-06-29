Dolu önlemi sadece Türkiye'de alınmıyor! ABD'de dolu önlemleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için dün verdiği süper hücreli hava alarmı, dolu paniğini de beraberinde getirmişti. Her ne kadar dolu yağmamış olsa da dolunun korkusu bile İstanbul halkına yetti, bütün yorgan, battaniye ve halılar araçların üstünü kapladı.

Bu durum sosyal medyada oldukça fazla dalga konusu oldu, hatta durumu "ancak bizim ülkede olur" denilen durumlar dahi oldu. Fakat bu durumun daha önce ABD'de misli misli fazlasıyla gerçekleştiği ortaya çıktı.

ŞİŞME YATAKLAR, KOLTUK VE YORGAN

2016'da ABD'nin Teksas eyaletinde ciddi bir sel felaketi yaşanmış, sel felaketi beraberinde de dolu yağışını getirmişti. Dolu yağışı uyarısı yapan yetkililer, araç sahiplerini harekete geçirmişti.

Bizde görmeye alışık olduğumuz halı, kilim ve battaniye kreasyonu, ABD'de koltuk, yatak ve şişme yataklar olarak yerini aldı. Araçların üstleri şişme ve yaylı yataklarla birlikte, yorgan, köpük malzeme ve halı gibi kalın koruyucularla kaplandı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLMUŞTU

Teksaslıların bu önlemleri sosyal medyada oldukça alay konusu olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları için bu kareler alay malzemesi haline gelmişti.