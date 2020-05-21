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ABD’de doğdular, ezanları kulaklarına Trabzon’da okundu

ABD’den Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçakla Türkiye’ye getirilerek Trabzon’daki yurtta karantina altında tutulan Baki ve Şerefli ailelerinin bebeklerinin kulaklarına ezan ve isimleri okundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:17:30 -
ABD’de doğdular, ezanları kulaklarına Trabzon’da okundu

ABD’den Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçakla Türkiye’ye getirilerek Trabzon’daki yurtta karantina altında tutulan Baki ve Şerefli ailelerinin bebeklerinin kulaklarına ezan ve isimleri okundu.


ABD’den getirilen 288 Türk vatandaşının Trabzon’daki Gülbahar Hatun Yurdu’ndaki karantina süreçleri devam ediyor. Bu süreci vatandaşların en iyi şekilde geçirmeleri için çaba gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, Mustafa-Elif Baki ile Ergin-Şebnem Şerefli çiftlerinin, bebekleri için ezan ve isimlerinin okunması talebi üzerine harekete geçerek imam hatip Tevfik Kahvecioğlu’na ulaştı. Kahvecioğlu tarafından Baki ailesinin bebeği Ekin ile Şerefli ailesinin bebeği Melis’in kulaklarına ezan ve isimleri, Kovid-19 tedbirleri altında okundu.

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