0553 313 94 23

ABD’de doğal gaz boru hattında patlama: 1 ölü

ABD’nin Kentucky eyaletinde doğal gaz boru hattında kırılma ve ardından meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:42
ABD’de doğal gaz boru hattında patlama: 1 ölü

ABD’nin Kentucky eyaletinde doğal gaz boru hattında kırılma ve ardından meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Lincoln County’de bölgesel bir doğal gaz boru hattında meydana gelen kırılmanın patlamaya neden olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, patlamada demiryolu hattının tahrip olduğunu belirterek, yakındaki bir mobil ev parkının tahliye edilmesini istedi. Yetkililer, 76 santimetre genişliğindeki boru hattının doğal gazı yüksek basınç altında hareket ettirdiğini, bu nedenle sabahın erken saatlerinde meydana gelen kırılmanın büyük hasara neden olduğunu belirtti. İtfaiyecilerin saatler boyunca alevleri söndürmeye çalıştığı bildirildi.



"Patlama o kadar büyüktü ki radarda bile göründü"


Bölge Acil Durum Yönetimi Müdürü Don Gilliam, alevlerin 90 metreye ulaştığını, Lincoln County’nin her yerinden görülebileceğini söyledi. Gilliam, "Patlama o kadar büyüktü ki radarda bile göründü" dedi.


Acil durum yöneticileri, patlamanın Enbridge adlı şirketin sahibi olduğu ve işlettiği Texas Eastern Transmission boru hattında meydana geldiğini söyledi. Boru hattı Teksas’taki Meksika sınırından New York City’ye kadar 9 bin mil boyunca uzanıyor. Kanada’da Calgary merkezli şirketten yapılan açıklamada, "Enbridge, Lincoln County’deki Teksas Doğu sistemindeki kırılmayı biliyor ve buna yanıt veriyor" ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tarımda gelir garantili modeli hayata geçirmek istiyoruz"
    1. "Tarımda gelir garantili modeli hayata..
    2. Dolandırıcılar Başkan Özlü’nün adını..
    3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    4. Kosovalı hacı adayları kutsal..
    5. Erken Bayram Fırsatları Modalife’ta
    6. Avustralya'nın Yeni Güney Galler..
    7. Marmarabirlik’te toplu iş sözleşmesi
    8. ABD’de doğal gaz boru hattında..
    9. Amaç Akçakoca’da turizmi canlandırmak
    10. Karaman TÜGVA İl Temsilciliği görevine..
    11. Didim'de yurt dışına çıkmaya çalışan..
    12. Prof. Dr. Emin Işık yaşamını yitirdi
    13. Adana polisi fidyecileri yakalayıp..
    14. New York borsası yükselişle açıldı
    15. Dünya'dan 6 kat büyük yaşama uygun..
    16. HSK Başkanı Yılmaz’dan, ’haber’ uyarısı
    17. Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya..
    18. Yaralı olduğu halde telefonu elinden..
    19. Bayram öncesi hız, emniyet kemeri ve..
    20. Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti
    21. CHP'lİ belediyeden skandal mobing!..
    22. Sağlıkta tasarruf toplantısı Sivas’ta..
    23. Binali Yıldırım gençlerle buluşmak..
    24. Adana'da çarpışan tır ve kamyon alev..
    25. Tümbüldek’te termal turizm hamlesi
    26. Sağlık-Sen’den çarpıcı anket çalışması
    27. Çin ordusundan Hong Kong'da protestoya..
    28. Türkiye Aile Meclisi’nden,..
    29. Fuat Sezgin'in hayatı Dijital Gösterim..
    30. Kayıp Kuzey Koreli diplomat İtalya'dan..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'