ABD'de dikkat çeken iddia... 'Hakan Atilla serbest bırakılacak'

Ajan Brunson ABD medyasında geniş yer bulmaya devam ediyor. Türkiye'den kaçan ajan Brunson ile ilgili çarpıcı bir iddia da Amerikan NBC'den geldi.

NBC'nin haberine göre ABD, Türkiye ile anlaştı. Anlaşmaya göre ABD'de hukuksuz bir şekilde çıkarıldığı tiyatro mahkeme tarafından tutuklanan eski Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın serbest bırakılması karşılığında ajan Brunson salıverildi.

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