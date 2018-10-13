ABD'de dikkat çeken iddia... 'Hakan Atilla serbest bırakılacak'
ABD basınından dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Önceki gün ajan Brunson'un serbest bırakılmasına karşılık olarak Hakan Atilla, serbest bırakılacak. İddia ABD'nin en büyük basın kuruluşları NBC tarafından ortaya atıldı.13 Ekim 2018 Cumartesi 09:35
Ajan Brunson ABD medyasında geniş yer bulmaya devam ediyor. Türkiye'den kaçan ajan Brunson ile ilgili çarpıcı bir iddia da Amerikan NBC'den geldi.
NBC'nin haberine göre ABD, Türkiye ile anlaştı. Anlaşmaya göre ABD'de hukuksuz bir şekilde çıkarıldığı tiyatro mahkeme tarafından tutuklanan eski Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın serbest bırakılması karşılığında ajan Brunson salıverildi.
yeniakit.com.tr - HABER MERKEZİ
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