ABD'de deprem!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinde 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Eyaletin güneydoğusunda meydana gelen depremden kimsenin etkilenmediği ve depremin herhangi bir maddi hasara yol açmadığı öğrenildi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi ise yaptığı açıklamada depremin herhangi bir tsunamiye neden olmadığını da kaydetti.