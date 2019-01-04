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ABD'de Demokratlar hükümetin açılması için iki tasarı kabul etti

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen federal hükümeti kısmen açık tutmaya yönelilik tasarılar Trump'ın Meksika sınırına inşa edilmesinini istediği duvar için finansman içermiyor ve Trump'ın bu tasarıları veto etmesi bekleniyor

04 Ocak 2019 Cuma 07:57
ABD'de Demokratlar hükümetin açılması için iki tasarı kabul etti

NEW YORK (AA) - ABD Kongresi'ndeki Demokratlar, 12 gündür kısmen kapalı olan federal hükümetin açılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Meksika duvarı'' için istediği ödeneği içermeyen iki tasarıyı kabul etti ancak Trump'ın bu tasarıları veto etmesi bekleniyor.

6 Kasım'daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'ni tekrar kazanan Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı'nın 8 Şubat'a kadar açık kalmasını sağlayacak tasarıyı 192'ye karşı 239 oyla kabul etti, tasarıya 5. Cumhuriyetçi de destek verdi.

Bazı önemli bakanlıkların ise mali yılın sona erdiği 30 Eylül'e kadar açık kalmasını sağlayacak ikinci bir tasarı da 190'ye karşı 241 evet oyuyla kabul edildi. Bu tasarıya da 7 Cumhuriyetçi destek verdi.

Ancak, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen federal hükümeti kısmen açık tutmaya yönelilik tasarılar, Trump'ın Meksika sınırına inşa edilmesinini istediği duvar için finansman içermiyor ve Trump'ın bu tasarıları veto etmesi bekleniyor.

Trump'ın Meksika duvarı için 5 milyar dolarlık ek ödenek istemesi üzerine bütçe tasarısı görüşmelerinde Beyaz Saray ve Kongre anlaşmaya varamamış ve federal hükümet kısmen kapanmıştı.

Federal hükümetin "kapanması" ne anlama geliyor?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 07:57
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