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ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday adayları canlı yayında kozlarını paylaştı

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak girmek isteyen 10 aday canlı yayında seçmenleri ikna etmeye çalıştı- Ağırlıklı olarak göçmen politikaları, sağlık sistemi reformu ve partinin ideolojik çizgisi gibi konuların tartışıldığı canlı yayında, dış politika alanında Afganistan'dan çekilme konusu öne çıktı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:18
ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday adayları canlı yayında kozlarını paylaştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarını ikinci kez bir araya getiren canlı yayında, yarışın öne çıkan iki "ilerlemeci" ismi Vermont Senatörü Bernie Sanders ile Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren arasındaki tartışmalar geceye damga vurdu.

Amerikan CNN kanalında yayınlanan ve Michigan eyaletinin Detroit kentinde gerçekleştirilen canlı yayında toplam 10 Demokrat Parti başkan aday adayı görüşlerini ortaya koydu.

Başkanlık yarışının önemli isimlerinden Vermont Senatörü Bernie Sanders, bir diğer önemli adaylardan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Montana Valisi Steve Bullock, Indiana South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg, eski Kongre üyesi John Delaney, eski Colorado Valisi John Hickenlooper, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, eski Kongre üyesi Beto O'Rourke, Kongre üyesi Tim Ryan ve yazar Marianne Williamson salı gecesi yapılan ilk canlı yayına katıldı.

- En fazla Warren ile Sanders konuştu

2 saat 45 dakika süren canlı yayında 18 dakika söz hakkı alan Warren ile 17 dakika konuşan Sanders, diğer tüm adaylardan daha fazla görüşlerini aktarma imkanı buldu.

Ağırlıklı olarak Demokratların "ilerlemeci" kanadında yer alan Sanders ile Warren'ın sahneyi domine ettiği gecede, aday adayları başta göçmenlik, sağlık sistemi reformu, iklim değişikliği ve eğitim gibi konulardaki farkı yaklaşımlarıyla izleyicileri ikna etmeye çalıştı.

Belirli politika önerilerinde mevcut parti politikalarını eleştiren Sanders ve Warren, 2020 öncesinde seçmeni heyecanlandıracak adımlar atmaları gerektiğine vurgu yaparak, kendi politika önerilerinin altını çizdi.

Sanders ve Warren gibi "ilerlemeci" isimlere karşı Demokrat Parti'nin daha merkez unsurlarını savunan bazı adaylar ise partinin son dönemde "sola kaydığı" ve "ilerlemecilerin politika önerilerinin gerçekçi olmadığı" yorumlarını yaptı.

Tartışmada son dönemin önemli konu başlıklarından Rusya soruşturması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "azledilmesi gerektiği" yönündeki konulara hiç girilmemesi de dikkati çekti.

- Afganistan'dan çekilme vurgusu

Dış politikada hemen tüm aday adayları en kısa süre içinde dünyanın farklı ülkelerindeki Amerikan askerlerini geri çekmeyi planladıklarını ifade ederken, özellikle Afganistan'dan askerlerin çekilmesi gerektiği vurgusu öne çıktı.

Adaylık listesindeki diğer 10 Demokrat aday ise yerel saatle çarşamba akşamı yine Detroit'te canlı yayında kozlarını paylaşacak.

Halen Demokratlardaki yarışı önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Kamala Harris gibi önemli isimlerin sahne alacağı canlı yayında yine göçmenlik, sağlık sistemi reformu ve partinin ideolojik çizgisi gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor.

ABD'de Demokrat aday adayları ilk kez 27-28 Haziran'daki canlı yayınlarda karşı karşıya gelmişti.

ABD'de 59. Başkanlık Seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:18
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