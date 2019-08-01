0553 313 94 23

ABD'de Demokrat başkan aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

ABD'de Demokrat başkan adaylarını ikinci kez bir araya getiren canlı yayında, yarışı önde götüren Joe Biden ile Kamala Harris arasındaki diyaloglar damga vurdu- Adayların hemen her konuda birbirinden çok farklı tutumlar sergilemeleri, "parti içinde fazlasıyla ayrışma olduğu" yorumlarına neden oldu- Tartışmaya katılan isimlerin hemen hepsi Amerikan askerlerinin bir an önce Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savundu

01 Ağustos 2019 Perşembe 07:18
ABD'de Demokrat başkan aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti aday adayları ikinci kez canlı yayında kozlarını paylaşırken, tüm adayların birbirinden çok farklı yaklaşımlar sergilemesi, "Demokratların fazlasıyla bölündüğü" yorumlarına yol açtı.

Amerikan CNN kanalında yayınlanan ve Michigan eyaletinin Detroit kentinde gerçekleştirilen canlı yayında 10 Demokrat başkan aday adayı görüşlerini ortaya koydu.

Canlı yayına Demokratlar arasındaki yarışı önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yarışta ismi öne çıkan Kaliforniya Senatörü Kamal Harris ve New Jersey Senatörü Cory Booker'ın yanı sıra New York Senatörü Kirsten Gillibrand, Hawaii vekili Tulsa Tulsi Gabbard, Washington Eyaleti Valisi Jay Inslee, Colorado Senatörü Michael Bennet, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, eski bakan Julian Castro ve iş adamı Andrew Jang katıldı.

Adaylar başta sağlık sistemi reformu, göçmen politikaları, suçla mücadele, iklim değişikliği ve az da olsa dış politikayla ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

- En uzun Biden konuştu

Yaklaşık 2,5 saat süren tartışmada 22 dakika ile en fazla süre alan Biden, aynı zamanda her konuda en fazla görüş bildiren isim oldu.

Özellikle sağlık sistemi reformu konusunda Harris ile zaman zaman hararetli tartışmalara giren Biden, sağlık reformu konusunda en iyi reçetenin kendi ekibinde bulunduğunu savundu.

- "Kazanan yok"

Amerikan medyasına göre kazananın olmadığı gecede her adayın aynı konuda birbirinden farklı yaklaşımlar sergilemesi, "tartışmadan en fazla ABD Başkanı Donald Trump'ın memnun olduğu" yorumlarına neden oldu.

Anketlerde açık ara önde gözüken Biden'ın sahnedeki diğer tüm aday adaylarından en fazla eleştiri alan isim olması dikkati çekti. Diğer adaylar Biden'ın zayıf yönlerine vurgu yaparken, bir kısmı da Biden'ın büyük donörlerden topladığı bağışları açıklaması çağrısı yaptı.

- Afganistan ve Irak konuşuldu

Oturumun dış politika bölümü görece olarak zayıf geçerken, Biden'ın hem Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilme süreci hem de Afganistan'a daha fazla asker gönderilmemesi konusunda kendisine büyük pay çıkarması dikkati çekti.

Adayların hemen hepsi ABD askerlerinin Afganistan'dan bir an önce çekilmesi gerektiğini savunurken, Gabbard, Trump'ın Afganistan konusundaki vaatlerini yerine getirmeyerek halkı aldattığını ileri sürdü.

ABD'de Demokrat aday adayları ilk kez 27-28 Haziran'daki canlı yayınlarda karşı karşıya gelmişti.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 07:18
  1. ABD
  2. ABD'de 2020 başkanlık seçimleri
  3. Demokrat Parti
  4. Joe Biden

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü isimler çay değil zehir pazarlamış!
    1. Ünlü isimler çay değil zehir pazarlamış!
    2. Küflü kısmı alıp yemeye devam..
    3. Dolar güne hareketli başladı!
    4. ABD'de Demokrat başkan aday adayları..
    5. 25 bin TIR ile uçak dolusu silah! 60..
    6. Rumlardan kriz çıkartacak karar… Bunun..
    7. AYM’nin kararı büyük tepki çekmişti… 4..
    8. 01.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    9. ABD, Brezilya'yı resmen "NATO üyesi..
    10. Dikkat çeken iddia: Hamza bin Ladin öldü
    11. Yunanistan ve Mısır bir araya geldi!..
    12. Şirinevler'de korku dolu anlar!..
    13. Hareketli anlar! Mahalleli sokağa..
    14. Yaptırım kararına yanıt: Beni tehdit..
    15. Karşıya geçmek isteyen kız metrelerce..
    16. EGM duyurdu: 2 bin 500 polis memuru..
    17. Avrupa’da büyük skandal… Binlerce..
    18. Kan donduran olay! Küçük çocuğu..
    19. Serinlemek için gölete girdiler… Acı..
    20. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    21. Ivanildo Fernandes, Trabzon’a geldi
    22. Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 yaralı
    23. Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde..
    24. Başkent’te otomobil park halindeki..
    25. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    26. Minik Yunus Emre’nin kahreden ölümü.....
    27. Malatya’da iki ayrı kaza: 1 ölü, 6..
    28. Akıncı Üssü davasında ara karar
    29. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    30. Diyarbakır’da antidepresan ilacı içen..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler