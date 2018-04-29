ABD'de dehşet verici olay: Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi!
ABD'li eski sunucu ve model Rebecca Zeni, kaldığı huzurevinde köpeklerde bulunan 'uyuz böcekleri' tarafından canlı şekilde yenilerek öldü.29 Nisan 2018 Pazar 17:41
ABD'li model ve sunucu Rebecca Zeni, 93 yaşında kaldığı huzurevinde böcekler tarafından canlı canlı yenerek öldü.
HUZUREVİNDEN 'İHMAL' İDDİASI
İddiaya göre sağlık yetkilileri insan vücuduna giren böcek türlerinin modelin yatağında türemeye başladıklarını ve ölümüne sebep olduklarını bildikleri halde huzurevi hakkında herhangi bir soruşturma açmadılar.
93 yaşında ölen kadının bunama sorunu yaşadığı ifade edildi. Talihsiz kadın 2010 yılından beri aynı huzurevinde yaşıyordu.
Kaynak: Hürriyet
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