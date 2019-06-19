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ABD'de değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi

Pennsylvania Eyaleti Doğu Bölge Mahkemesi Başsavcılığı, federal polisin Philadelphia'daki Packer Marine Terminal Limanı'na yanaşan bir kargo gemisindeki 7 konteynırda toplam 16,5 ton kokain ele geçirildiği bildirdi- Ele geçirilen kokainin piyasa değerin 1 miyar doları geçtiği ifade edilirken bunun eyalet tarihinde ele geçirilmiş en yüksek miktar uyuşturucu olduğuna dikkat çekildi- Mediterranean Shipping Company firmasına ait "Gayane" adlı geminin ABD'ye gelmeden önce en son Bahamalar'da demirlediğine işaret edilirken geminin Bahama adalarından önce Şile, Panama ve Kolombiya'ya da uğradığı kaydedildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:42
ABD'de değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Pennsylvania eyaletinde limana yanaşan bir kargo gemisinde piyasa değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi.

Pennsylvania Eyaleti Doğu Bölge Mahkemesi Başsavcılığından yapılan açıklamada federal polisin Philadelphia'daki Packer Marine Terminal Limanı'na yanaşan bir kargo gemisindeki 7 konteynırda toplam 16,5 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, ele geçirilen kokainin piyasa değerin 1 miyar doları geçtiği ifade edilirken bunun eyalet tarihinde ele geçirilmiş en yüksek miktar uyuşturucu olduğuna dikkat çekildi.

Amerikan medyasında Mediterranean Shipping Company firmasına ait "Gayane" adlı geminin ABD'ye gelmeden önce en son Bahamalar'da demirlediğine işaret edilirken geminin Bahama adalarından önce Şile ve Panama'ya da uğradığı kaydedildi.

Liberya bandıralı geminin, kokaini Bahamalar'dan mı yoksa buradan ayrıldıktan sonra başka bir noktadan mı aldığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Geminin Philedelphia'dan sonra Hollanda ve Fransa'ya devam etmeyi planladığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 00:42
  1. ABD
  2. kokain
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