ABD'de Covid-19 vaka ve ölüm sayısında yeni rekor

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olarak öne çıkan ABD'de, hem günlük vaka sayısı hem de günlük hayatını kaybeden sayısı rekoru kırıldı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede son 24 saat içerisinde vaka sayısı 250 bini aştı.

Ayrıca salgın sebebiyle can kaybı sayısı geçtiğimiz 24 saatte, dakikada iki ölüm ortalamasını da aşarak yeni bir rekor kırdı. Hayatını kaybedenlerin sayısı Johns Hopkins Üniversitesi'nin rakamlarına göre 3 bin 835 olarak kaydedildi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'nın yayınladığı rapora göre, ülkede son bir haftada 113 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

"Sağlık sistemi çökebilir"

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri(CDC), ülkede hastaneye kaldırılan kişi sayılarının artmasıyla birlikte zor zamanların yaklaştığını belirtti. CDC direktörü Robert Redfield, Şubat ayının sonuna kadar koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden sayısının 450 bine gelebileceğini ve bunun da ABD sağlık sisteminin çökmesine neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Salgın nedeniyle hastaneye yatan kişi sayısının 100 bini aştığını belirten Redfield, "Gerçek şu ki Aralık, Ocak ve Şubat ayları çok zor günler olacak. Bu durumun ABD'nin halk sağlığı tarihindeki en zor günleri olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Redfield, insanları maske takmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve ellerini sık sık yıkamaya çağırarak "Şubat ayının sonuna kadar 150 bin ila 200 bin kişinin daha hayatını kaybedeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.