  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs ABD'de Covid-19 vaka ve ölüm sayısında yeni rekor
Korona Virüs

ABD'de Covid-19 vaka ve ölüm sayısında yeni rekor

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de, hem günlük vaka sayısı hem de günlük hayatını kaybeden sayısı rekoru kırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:54:00 -
ABD'de Covid-19 vaka ve ölüm sayısında yeni rekor

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olarak öne çıkan ABD'de, hem günlük vaka sayısı hem de günlük hayatını kaybeden sayısı rekoru kırıldı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede son 24 saat içerisinde vaka sayısı 250 bini aştı.

Ayrıca salgın sebebiyle can kaybı sayısı geçtiğimiz 24 saatte, dakikada iki ölüm ortalamasını da aşarak yeni bir rekor kırdı. Hayatını kaybedenlerin sayısı Johns Hopkins Üniversitesi'nin rakamlarına göre 3 bin 835 olarak kaydedildi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'nın yayınladığı rapora göre, ülkede son bir haftada 113 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

"Sağlık sistemi çökebilir"

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri(CDC), ülkede hastaneye kaldırılan kişi sayılarının artmasıyla birlikte zor zamanların yaklaştığını belirtti. CDC direktörü Robert Redfield, Şubat ayının sonuna kadar koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden sayısının 450 bine gelebileceğini ve bunun da ABD sağlık sisteminin çökmesine neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Salgın nedeniyle hastaneye yatan kişi sayısının 100 bini aştığını belirten Redfield, "Gerçek şu ki Aralık, Ocak ve Şubat ayları çok zor günler olacak. Bu durumun ABD'nin halk sağlığı tarihindeki en zor günleri olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Redfield, insanları maske takmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve ellerini sık sık yıkamaya çağırarak "Şubat ayının sonuna kadar 150 bin ila 200 bin kişinin daha hayatını kaybedeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız
Teknoloji

Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Çijov, geçen haftaki AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ..
Almanya'dan büyük alçaklık! Türkiye düşmanlığı sonunda bunu da yaptırdı
Gündem

Almanya'dan büyük alçaklık! Türkiye düşmanlığı sonunda bunu da yaptırdı

Alman devlet televizyonu ZDF skandal bir belgesel yayınladı. Milyonlarca izleyicisine terör örgütü PKK propagandası yapan kanal, Almanya'da ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay