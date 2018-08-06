0553 313 94 23

ABD'de çölün ortasından 11 çocuk kurtarıldı!

ABD'nin New Mexico eyaletinde polis, çöldeki uzak, derme çatma bir evde çok kötü koşullarda tutulan ve açlık çeken 11 çocuğu kurtardı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:45
ABD'de çölün ortasından 11 çocuk kurtarıldı!

Polis yetkilileri yaşları 1 ila 15 arasında değişen çocukların ayakkabıları olmadığını, paçavralar giydiklerini ve "üçüncü dünyalı mültecilere benzediklerini" söyledi. İkisi ağır silahlı beş yetişkinin de olay yerinde bulunduğu ifade edildi. Polisin bölgeye "Açız ve gıda ve suya ihtiyacımız var" denilen bir mesaj aldıktan sonra gittiği belirtildi. Amalia bölgesindeki grubun bulundukları yere nasıl gittikleri bilinmiyor.

SU YA DA ELEKTRİK YOK

Polis grubun yerin altında plastikle örtülmüş küçük bir treylerde yaşadığını ve su ya da elektrik bulunmadığını açıkladı. Polis yetkilisi Jerry Hogrefe ABC News televizyonuna yaptığı açıklamada, çocukların aç, susuz ve pis olduklarını söyledi. Hogrefe "30 yıldır polislik yapıyorum, hiç böyle bir şey görmedim. İnanılmaz. Çok zayıflardı, kaburgaları görülüyordu. Pislerdi ve çok korkmuşlardı." dedi.

Polis, çocukların yaşadıkları hiç içme suyu bulunmadığını ve yiyecek olarak da sadece bir iki patates ve bir kutu pirinç bulunduğunu söyledi.

İKİ SİLAHLI GÖZALTINA ALINDI

İki silahlı adam Siraj Wahhaj ve Lucas Morten, olay yerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan üç kadın ise daha sonra serbest bırakıldı. Hogrefe kadınların ve çocukların "mekanı kontrolü altında tutan erkekler tarafından beyinlerinin yıkandığını ve tehditle sindirildiklerini" söyledi. Bulunan 11 çocuk, sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındı. Wahhaj'ın üç yaşındaki oğlunu kaçırma suçlamasıyla arandığı, ancak oğlunun bulunan çocuklar arasında olmadığı ifade edildi.

Polis, çocukların "üçüncü dünya koşullarında" yaşadığını söyledi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:45
  1. ABD
  2. Çocuk kaçırma
  3. çölün ortasında bulundular
  4. kurtarma operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da 437 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
    1. Van'da 437 kilo uyuşturucu ele..
    2. ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler,..
    3. 2 yaşındaki çocuk pencereden düştü
    4. Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1..
    5. İran Merkez Bankası Başkanı: Türk..
    6. Erzincan'da trafik kazası: 6 kişi..
    7. Amerika'da bir evde aç ve susuz kalmış..
    8. Emekliler dikkat! Hesaba yatacak
    9. Savunmada da çağ atladık
    10. Kayyım atanan Tunceli'de klimalı durak..
    11. Edirne'de rüşvet operasyonu: 7 kişi..
    12. Bingöl'de hafif ticari araç ile..
    13. İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu..
    14. Kahvaltıda 2 tane çiğ biber yerseniz..
    15. AK Parti 1.2 milyon kişilik dev bir..
    16. Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler..
    17. Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak..
    18. İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    19. Bursa'da kuşlar gelmesin diye balkon..
    20. Bingöl'de 3 terörist öldürüldü!
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'
    Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu