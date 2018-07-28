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ABD’de çıkan yangında 6 kişi öldü

ABD’nin Michigan eyaletinde bir otelde çıkan yangında bir anne ve beş çocuğu öldü, iki kişi de yaralandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 19:41
ABD’de çıkan yangında 6 kişi öldü

ABD’nin Michigan eyaletinin Benton Harbor şehrinde bir otelde çıkan yangında bir anne ve beş çocuğu yanarak hayatını kaybetti.

Berrien İlçesi Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki anne ve 2 ile 10 yaşı arasındaki çocuklarının Cosmo Extended Stay Otel’de çıkan yangında öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 19:41
  1. abd
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