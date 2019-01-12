0553 313 94 23

ABD'de çalışma vizelerinde değişiklik yapılacak

12 Ocak 2019 Cumartesi 00:18
ABD'de çalışma vizelerinde değişiklik yapılacak

NEW YORK (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin yurt dışından vasıflı işçi getirmelerine olanak sağlayan geçici H1-B vizelerinde değişiklik yapılacağını duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD’de H1-B vizelerinde sadeliği ve kesinliği getirecek değişikliklerin yapılacağını bildirdi.

Trump, tweetinde şunları yazdı:

“ABD’deki H1-B sahipleri, vatandaşlığa giden olası bir yol da dahil olmak üzere (ülkede) kalmanız için hem sadeliği hem de kesinliği getirecek değişikliklerin geleceğinden emin olabilirler. Biz, yetenekli ve yüksek becerili insanların ABD’de kariyer seçenekleri kovalamalarını teşvik ediyoruz.”

Bu konuyla ilgili taslak teklifin, düzenlemeleri incelemek, vizeleri daha etkili bir şekilde tahsis etmenin yollarını belirlemek ve bu imkandan yararlanacakların “en iyi ve parlak” kişiler olmasını sağlamak için dolaşıma sunulduğu aktarıldı.

H1-B vizeleri yüksek eğitimi ve uzmanlığı olan kişilerin ABD’de geçici çalışmasına imkan veriyor.

Hastaneler ve araştırma kurumları gibi hizmet sektörü dışında kalan kar amaçlı şirketlere ABD tarafından her yıl 85 bin civarında H1-B vize kotası veriliyor.

Trump, ABD başkanlığı adaylığı sırasında H1-B vizelerini “ucuz iş programı” olarak niteleyerek durdurma sözü vermişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 00:18
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. H1-B vizeleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barbaros Şansal, Kıbrıslı Türk’e laf atıp ‘arka bahçeye’ kaçtı!
    1. Barbaros Şansal, Kıbrıslı Türk’e laf..
    2. Trump'tan sürpriz 'vize' çıkışı!
    3. "Yeni bir dünyanın kurulması..
    4. Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı:..
    5. Makedonya Meclisi'nin isim..
    6. Hayfa'da Hazreti İsa'ya hakaret iddiası
    7. ABD'de çalışma vizelerinde değişiklik..
    8. Ekrandaki paralel yargıya dikkat!
    9. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    10. "Türkiye'nin Kürtlere düşman olduğunu..
    11. Muhafız Alayı darbe girişimi davasında..
    12. GÜNCELLEME - Manisa'da dolandırıcılık..
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ocak 2019
    14. Arazide yakılan ateş minibüsü kül etti
    15. Okuldaki rezalet için bakanlık..
    16. Ceylin Atik cinayetinde karar çıktı!
    17. İran'dan Fransa'ya füze tepkisi
    18. "ABD Suriye'de kalmak istiyor"
    19. Hak İş, Kudüs ve Mekke konulu program..
    20. İran'dan Fransa'ya füze programı..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm