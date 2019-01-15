0553 313 94 23

ABD'de çalışanlar çareyi imza kampanyası düzenlemekte buldu

ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle maaş alamayan ve maddi olarak zor günler geçiren federal çalışanlar, "GoFundMe" adlı internet sitesinde 1500'den fazla kampanya başlattı- Kampanyalar kapsamında federal çalışanlar, kiraları, mortgage ödemeleri, gıda alışverişleri ve çocuk bezi satın alabilmek için para topluyor- Çalışanlar ayrıca, işlerine dönebilmek için hükümetin bir an önce açılması çağrısı yapıyor

15 Ocak 2019 Salı 22:55
ABD'de çalışanlar çareyi imza kampanyası düzenlemekte buldu

NEW YORK (AA) - ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle maaşlarını alamayan ve maddi olarak zor günler geçiren federal çalışanlar, "GoFundMe" adlı internet sitesinde 1500'den fazla kampanya başlattı.

GoFundMe Sözcüsü Katherine Cichy, CNN'e yaptığı açıklamada, son günlerde aralarında bekar anne, kütüphaneci, sınır koruma yetkilisi, hatta bir sanatçının bile olduğu federal çalışanların, hükümetin kapalı olması nedeniyle 1500'den fazla imza kampanyası başlattığını kaydetti.

Kampanyalarda toplamda 300 bin dolardan fazla bağış toplandığını belirten Cichy, dolandırıcılığın önüne geçmek için bu kampayaları denetleyen bir güvenlik timi kurulduğunu da vurguladı.

Kampanyalar kapsamında federal çalışanlar, kiraları, mortgage ödemeleri, gıda alışverişleri veya çocuk bezi zatın alabilmek için para topluyor. Çalışanlar ayrıca, işlerine dönebilmek için hükümetin bir an önce açılması çağrısı da yapıyor.

- "Şu anda açlık çekiyoruz"

CNN'e konuşan Kuzey Carolinalı kütüphane yetkilisi Anna Cory, "Bu durum çok zor. 2 Ocak'ta nişanlandım. Nişanlımla bir ev almayı planlıyorduk, ancak bunu ertelemek zorunda kaldık. Çünkü bankalar maaş bordronuzda 'sıfır' yazdığını görünce size çok da arkadaşça bakamıyorlar." ifadelerini kullandı.

GoFundMe üzerinden başlattığı kampanyada doğal gaz ve market alışverişi için para toplayan Cory, "Tam şu anda açlık çekiyoruz, zenginleşmiyoruz." diye konuştu.

Arizona eyaletinden Jo Ann Goodlow da 2'sini evlat edindiği 3 çocuğuna bakmak için paraya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Ben o çocukları, onlara biyolojik ailelerinin veremediği daha iyi bir hayat vermek için evlat edindim. Şu anda başarısız olduğumu düşünüyorum, çünkü onlara verdiğim güvenilir ev şu anda riskte." dedi.

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresinde (TSA) çalışan Kevin Garfinkle da kampanya sayfasında, "Ailemin tek gelir kaynağı benim ve hükümetin kapalı olması nedeniyle tekrar açılana kadar maaş çekimi alamayacağım. Bu, faturalarımın ödenemeyeceği, dahası ailem için gıda ya da bebek bezi alamayacağım anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

- Federal hükümetin "kapanması" ne anlama geliyor?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

Bu durum, 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerinin durdurması anlamına geliyor.

Bu süreçte hayati hizmetlerde görevli olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktorlar ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

ABD'de federal hükümetin kapanması ise ilk kez yaşanmıyor. Ülkede 1976'dan bu yana federal hükümet 21 kez belirli sürelerle kapalı kaldı, ancak ilk defa hükümet bu kadar uzun süre kapandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:55
  1. ABD
  2. hükümetin kapanması
  3. İmza kampanyası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta yabancı asker sayısının artırılacağı iddiasına yalanlama
    1. Irak'ta yabancı asker sayısının..
    2. Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü..
    3. Gümüşhane'de taşımalı eğitime kar engeli
    4. AB'den Brexit oylaması açıklaması
    5. Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi
    6. Kabile yola çıktı: Hedef ABD sınırları
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malili..
    8. GÜNCELLEME 3 - Nairobi'de otele terör..
    9. Karabük'te kar yağışı nedeniyle..
    10. BM, YPG/PKK ile DEAŞ arasında kalan..
    11. Ordu'da şiddetli rüzgar
    12. Işıl Özgentürk'ün o yazısını okuyunca..
    13. BM Suriye Özel Temsilcisi katil Esed..
    14. TBMM Başkanı Yıldırım'dan İbrahim..
    15. - "Hem yerelde hem genelde bayrağı..
    16. Ankara'da dehşet! Soyguncular..
    17. Antalya'da otobüs yoldan çıktı
    18. Hırsız, genç kızın yüzüne asit..
    19. MKE Ankaragücü, Galatasaray maçının..
    20. Cengiz Ünder'e bir talip daha! Sezon..
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'