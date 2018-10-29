ABD'de Rusya Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket alarmı
ABD'nin başkenti Washington’da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket alarmı verildi. Yetkililer şüpheli paketin araştırıldığını duyurdu.29 Ekim 2018 Pazartesi 09:26
ABD Gizli Servisi, Rusya Büyükelçiliği yakınında Wisconsin Caddesi üzerinde şüpheli bir paketin araştırıldığını duyurdu.
Cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı
Washington DC Polisi, Rusya Büyükelçiliği yakınlarındaki cadde ve sokakların araç ve yaya trafiğine kapatıldığını açıkladı.
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