  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de büyük panik! 4 binden fazla çocuk hastaneye kaldırıldı
Dünya

ABD'de büyük panik! 4 binden fazla çocuk hastaneye kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde dün 4 binden fazla çocuk yeni tip koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 18:54:00 -
ABD'de büyük panik! 4 binden fazla çocuk hastaneye kaldırıldı

ABD genelinde dün 4 binden fazla çocuğun Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Washington Post’un derlediği bilgilere göre, Omicron varyantı, ABD'de çocuklara yönelik de etkisini gösteriyor.

Ülke genelinde 4 binden fazla çocuk Kovid-19 salgınına bağlı olarak hastanelik oldu.

Yetkililer, bu rakamın 18 yaş altı grup için şimdiye kadar görülen en yüksek seviye ve Noel tatilinde bu sayının 2 binden az olduğuna dikkati çekti.

Son bir haftada pediatrik hastaneye yatışlarda günlük rakamların 3 bin 700 civarında olduğuna işaret edildi.

Federal Gıda ve İlaç Dairesi 3 Ocak’ta, Pfizer/BioNTech Kovid-19'un destek aşısının 12-15 yaş çocuklarda acil kullanımı için izin vermişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) paneli de dün, tam aşılanmış 12-15 yaş çocuklara Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının takviye dozu yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Furkan

Buarada amerika nüfusu 350milyon
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay