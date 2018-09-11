ABD'de 'kasırga' paniği! 1 milyon kişi tahliye edilecek

Hazırlıklar kapsamında Güney Carolina eyaletinin sahil bölgelerinde yaşayan 1 milyon kişinin tahliye edilmesine karar verilirken Kuzey Carolina ve Virginia eyaletleri de olağanüstü hal ilan etti.

Yetkililere göre halihazırda 4. seviyeye ulaşmış bulunan Florence Kasırgası, sahile yaklaştıkça daha da güçlenecek. 4. seviyedeki kasırgaların hızları saate 200 kilometreye kadar çıkıyor.

Uzmanların tahminleri tutarsa Florence, 1989'da Kuzey Carolina'yı vuran Hugo Kasırgası'ndan beri bölgeden geçen en güçlü kasırga olacak.

Hugo arkasında 7 milyar dolarlık hasar bırakmış, 49 kişinin de ölümüne yol açmıştı.

ABD'deki Ulusal Fırtına Merkezi de Florence'ın "aşırı derecede tehlikeli bir hava olayı" olduğunu açıkladı.

Kasırganın Perşembe akşamı ABD sahiline ulaşması ve en az bir gün boyunca aynı bölgede kalması bekleniyor.

TRUMP: HAZIRLIKLI OLUN!

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'lileri yaklaşan kasırgayla ilgili uyardı.

Trump, "Florence'in son yıllarda doğu kesimini vuran en kötü kasırgalardan biri olabileceği bilgisini aldım. Ayrıca Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia'yı doğrudan vuracağı söylendi. Lütfen hazırlıklı ve güvende olun" ifadelerini kullandı.

ABD’yi en son 4’üncü kategoride 1989 yılında bir kasırga vurmuştu. Hugo kasırgası Güney Carolina eyaletinde etkili olmuştu.

Güney Carolina Salı öğlenden itibaren bir milyon kişiyi tahliye işlemlerine başlayacağını duyurdu. Yetkililer eyaletin fırtınanın tam gözünde yer aldığı uyarısında bulundu. Süpermarketlerde uzun kuyruklar oluşurken su, pil ve camları kapatmak için gereken tahta plakalar hızla tükendi.

Kuzey Carolina'da ise yetkililer tarımsal ürünlerin taşınmasına dair kuralları geçici olarak kaldırarak hasat döneminde ürünlerini yeni almış çiftçilerin fırtına başlamadan ürünleri bölgeden çıkarmasını hedefliyor.

Kasırga bulutlarının uydu görüntülerinde de gittikçe hızlandığı görülüyor.

Dünyanın en büyük donanma üssü olan Norfolk Üssü'ndeki savaş gemileri ise fırtınaya limanda yakalanmamak için denize gönderilecek.

Üs idaresi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda üs otoparkının önceki fırtınalarda da sele maruz kaldığını hatırlatarak denizcilere araçlarını otoparklarda bırakmama uyarısında bulundu.