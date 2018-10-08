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ABD'de büyük korku! "Michael" geliyor

5 milyon kişinin etkilendiği Florence Kasırgası'nın şokunu hala atlatamayan ABD, bugün itibariyle de "Michael Kasırgası"nın etkisi altına girecek.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:28
ABD'de büyük korku! "Michael" geliyor

Geçtiğimiz ay Florence Kasırgası'yla boğuşan ABD'de şimdi de "Michael Kasırgası" paniği yaşanıyor.

ABD'nin Florida eyaletinin Valisi Rick Scott, tropik fırtınanın bugün itibarıyla eyaleti vuracağını duyurdu. Scott, saatte 160 kilometre hızla ilerleyen fırtınanın "Kategori 2" olarak değerlendirildiğini, daha da güçlenmesi yönünde endişeleri olduğunu belirtti.

5 milyon kişi etkilenmişti

Reuters’ta yer alan habere göre Vali Scott, Florida’nın 26 bölgesinde OHAL talimatı verdi.

ABD, geçtiğimiz ay da Florence Kasırgası sebebiyle zor günler geçirmişti.

Başta Kuzey Carolina olmak üzere 5 milyon kişiyi etkileyen kasırga sebebiyle yüzbinlerce ev elektriksiz kalmış ve on binlerce insan tahliye edilmişti.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:28
  1. Florida Valisi Rick Scott
  2. Florence Kasırgası
  3. Michael
  4. Doğu Yakası
  5. Kuzey Carolina
  6. OHAL
  7. Michael kasırgası

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