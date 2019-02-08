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ABD'de bitkisel hayattaki kadının tecavüze uğradığı hastane kapatılacak

Arizona eyaletinde, yaklaşık 10 yıldır bitkisel hayatta olan bir kadının tecavüze uğrayıp doğum yaptığı hastane kapanacak

08 Şubat 2019 Cuma 19:31
ABD'de bitkisel hayattaki kadının tecavüze uğradığı hastane kapatılacak

NEW YORK (AA) - ABD'nin Arizona eyaletinde, yaklaşık 10 yıldır bitkisel hayatta olan bir kadının tecavüze uğrayıp doğum yaptığı hastanenin kapatılacağı bildirildi.

Hacienda HealthCare Hastanesi'nden yapılan açıklamada, tecavüz olayının ardından kurumun kapatılma kararı alındığı ve 37 hastanın başka bir hastaneye transfer edileceği bildirildi.

Söz konusu hastanede, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra bitkisel hayata giren ve yaklaşık 10 yıldır bu durumda bulunan kadın, tecavüze uğrayarak hamile kalmış ve 29 Aralık'ta doğum yapmıştı.

Cinsel taciz olayının ardından hastanenin eski çalışanlarından Nathan Sutherland isimli erkek hemşire hakkında cinsel istismar soruşturması başlatılmış ancak Sutherland, hakkındaki iddiaları kabul etmemişti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 19:31
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