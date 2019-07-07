ABD’de bir evde 5 kişinin cesedi bulundu

ABD’nin St. Louis kentinde bir evde 5 kişinin cesedi bulundu, St. Louis Emniyeti yerel halkla koordine olarak katilin bulunması için çalışma başlattı.

ABD’nin Missouri eyaletinin St. Louis kentinde bir evde 5 kişinin cesedinin bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. St. Louis Polis Şefi Jon Belmar, 5 kişinin nasıl ve kim tarafından öldürüldüklerinin bulunması için vatandaşlardan yardım istedi. Ölen 5 yetişkinin öğle saatlerinde bir grupla birlikte olduklarını ve ölümlerin cinayet olduğunu söyleyen Belmar, “Bu suçu çözmede bize yardımcı olmak için bölge halkının yardımına ihtiyacımız var” dedi.

Cinayete kurban giden 5 kişinin kimliklerinin tespit edildiği açıklandı. Öldürülen 5 kişinin kimlikleri hakkında başka bir açıklama yapılmadı.