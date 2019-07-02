0553 313 94 23

ABD'de bir düzensiz göçmen daha gözaltında hayatını kaybetti

Meksika sınırından yasa dışı yollarla ABD’ye girmeye çalışırken yakalanan Honduraslı düzensiz göçmenin, gözaltında yaşamını yitirdiği açıklandı

02 Temmuz 2019 Salı 20:45
ABD'de bir düzensiz göçmen daha gözaltında hayatını kaybetti

NEW YORK (AA) - Meksika sınırından yasa dışı yollarla ABD’ye girmeye çalışırken yakalanan Honduraslı düzensiz göçmenin gözaltında hayatını kaybettiği, bu kişiyle birlikte son 10 ayda gözaltında ölen düzensiz göçmenlerin sayısının 11'e çıktığı belirtildi.

CNN'in haberine göre, 30 yaşındaki Honduras uyruklu Yimi Alexis Balderramos, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından gözaltında tutulduğu Teksas eyaletindeki Houston gözaltı tesisinde yaşamını yitirdi.

Balderramos'un ölümüyle, Eylül 2018'den bu yana ABD'de gözaltındayken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 11'e çıktığı kaydedildi.

Bu kişilerin arasında 5 çocuk da bulunuyor.

Meksika sınırından ailesiyle ABD'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken, Aralık 2018'de yakalanan Guatemalalı 7 yaşındaki Jakelin Caal Maquin ve 8 yaşındaki Felipe Gomaz Alonzo, gözaltında hayatlarını kaybetmiş ve bu olay ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik sert eleştirilere neden olmuştu.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, aileleriyle yasa dışı yollardan ülkeye girerken sınırda yakalanan ve gözaltında tutulan tüm çocukların sağlık kontrolünden geçirilmesi talimatını vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 20:45
  1. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE)
  2. Felipe Gomaz Alonzo
  3. gözaltı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üzerine evin tavanı çöktü
    1. Üzerine evin tavanı çöktü
    2. Sosyal medyayı sallayan soru! 'Donald..
    3. Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu
    4. Alman Savunma Bakanı’nın AB Komisyon..
    5. Bülent Arınç'tan 'edepsizler' için..
    6. Babacan bu hafta istifa edecek mi?
    7. ABD'de bir düzensiz göçmen daha..
    8. "Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü..
    9. Medipol Başakşehir’den Emre..
    10. Sadakataşı kurban hisse fiyatlarını..
    11. Zonguldak’ta terör operasyonunda 5..
    12. Bartın Üniversitesi öğrencilerine..
    13. Yamaç paraşütü yaparken ağaca takılıp..
    14. Kaza yapan otomobil apartman boşluğuna..
    15. KPSS 2019 sınava girerken hangi..
    16. Galatasaray'ın yeni transferleri iddialı
    17. Doğuş Kilisesi tehlike altındaki dünya..
    18. Başakşehir topbaşı yaptı
    19. Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
    20. Pence'in seyahatini iptal etmesi Beyaz..
    21. KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
    22. Eskişehirspor’da yeni sezon..
    23. "Görele Dondurması" coğrafi işaret aldı
    24. AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığına..
    25. AB liderleri, AB Komisyon..
    26. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can:..
    27. Başkentte yaklaşık 3 ton kaçak..
    28. Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da
    29. Akhisar Belediyesi doğal yaşam alanı..
    30. "Kırmızı periler diyarı" turistleri..
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."