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ABD'de binlerce Müslüman bayram namazında buluştu

ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran Amerika Diyanet Merkezi organizasyonuyla kılınan bayram namazında binlerce Müslüman bir araya geldi.

21 Ağustos 2018 Salı 20:53
ABD'de binlerce Müslüman bayram namazında buluştu

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saat uzaklıktaki Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), bu yıl da bayram namazında birçok eyaletten gelen çok sayıda kişiye ev sahipliği yaptı. Caminin tamamen dolduğu bayram namazında caminin avlusu ile dış bölümünü de dolduran binlerce kişi beraber namazı kıldı ardından İslam dünyasına dua etti. Maryland Eyalet Bakanı John C. Wobensmith, namaz öncesinde cemaate kısa bir selamlama konuşması yaparak, eyaletteki Müslümanların ülkeye büyük katkı sağladığını anlattı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda Türk yetkili de DCA'deki bayram namazına iştirak etti. Başta Maryland ve Virginia olmak üzere çevre eyaletlerden gelen çok sayıda Türk ve Amerikalı Müslüman, namazın ardından merkezin bahçesinde verilen kahvaltıya katıldı.

BENSONHURST PARK'TA BİNLERCE MÜSLÜMAN BAYRAM NAMAZI KILDI

Öte yandan New York'un Brooklyn bölgesinde yer alan Bensonhurst Park'ta bir araya gelen binlerce Müslüman bayram namazını eda etti.

Namazın ardından topluca dua eden farklı etnik kökenlere mensup binlerce Müslümanın bayramlaşması da renkli görüntüler oluşturdu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 20:53
  1. New York
  2. ABD'de bayram namazı
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