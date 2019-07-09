ABD’de betonun altında sıkışan köpek kurtarıldı ABD’nin Kaliforniya eyaletinde betonun altında sıkışıp kalan köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde betonun altında sıkışıp kalan köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Perris ilçesinde bir evin verandasında betonun altına girerek sıkışan köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Betonu dikkatli bir şekilde kesici alet yardımıyla kesen itfaiye ekipleri köpeği sahibine kavuşturdu.

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