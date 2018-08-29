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ABD'de bekleyen konut satışları temmuzda düştü

Ülkede, bekleyen konutsatışları temmuzda yüzde 0,7 düştü.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:14
ABD'de bekleyen konut satışları temmuzda düştü

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, bekleyen  konutsatışları temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,7 düşüş gösterdi. Veriye  yönelik piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış göstermesi yönündeydi.

Haziran ayına dair bekleyen konut satışlarındaki artış ise yüzde  0,9'dan yüzde 1'e revize edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yaz  döneminde konut piyasasında görülen yavaşlamanın temmuz ayında da devam ettiğini  belirterek, konut satışlarında hafif düşüş ve fiyat artışında yavaşlama  görüldüğünü kaydetti.

ABD’de konut satış işlemleri ortalama 2 ayı bulduğu için bekleyen  konut satışları, gelecek aylardaki satışlar için önemli ipucu sağlıyor.
 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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