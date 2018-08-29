ABD'de bekleyen konut satışları temmuzda düştü

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, bekleyen konutsatışları temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,7 düşüş gösterdi. Veriye yönelik piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış göstermesi yönündeydi.

Haziran ayına dair bekleyen konut satışlarındaki artış ise yüzde 0,9'dan yüzde 1'e revize edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yaz döneminde konut piyasasında görülen yavaşlamanın temmuz ayında da devam ettiğini belirterek, konut satışlarında hafif düşüş ve fiyat artışında yavaşlama görüldüğünü kaydetti.

ABD’de konut satış işlemleri ortalama 2 ayı bulduğu için bekleyen konut satışları, gelecek aylardaki satışlar için önemli ipucu sağlıyor.

