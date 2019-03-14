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''Bebek pudrasının'' kansere yol açtığı iddia edildi!

Amerikan kozmetik şirketine, ürettiği bebek pudrası kansere neden olduğu iddiasıyla bela oldu. Açılan davada 29 milyon dolar tazminat cezasına çarptırıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 18:07
''Bebek pudrasının'' kansere yol açtığı iddia edildi!

Amerikan kozmetik ve kişisel bakım ürünleri şirketi, ürettiği bebek pudrasının kansere neden olduğu iddiasıyla açılan davada 29 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

California eyaletinin Oakland kentinde üst mahkeme, Johnson & Johnson şirketinin, davacı Teresa Leavitt'e 29 milyon dolar ödenmesine hükmetti. Mahkeme kararında, Leavitt'in bebek pudrası kullanmasının kansere yakalanmasına neden olan unsurlardan biri olduğu belirtildi.

Leavitt, kullandığı bebek pudrasının akciğer zarı kanserine yakalanmasına sebep olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.  Johnson & Johnson şirketi hakkında benzer iddialarla ABD'de açılmış 13 bin dava bulunuyor.  Geçen yıl Los Angeles'ta mahkeme, şirketin bir kadına 25,7 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:07
  1. ABD
  2. Amerikan kozmetik ve kişisel bakım ürünleri şirketi
  3. Johnson & Johnson şirketi
  4. Los Angeles
  5. bebek pudrası

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