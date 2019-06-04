ABD’de bayram namazı coşkusu

ABD’de sabahın erken saatlerinden itibaren Müslümanlar namaz kılmak için camilere akın etti.

ABD’deki Müslümanlar sabah saatlerinde bayram namazı için camileri doldurdu. Ramazan Bayramı Türkiye’den Azerbaycan’a, Avustralya’dan Çin’e, Bosna Hersek’ten Kırım’a, Filistin’den Somali’ye kadar tüm İslam ülkelerinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, ABD’deki Müslümanlar da sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için eyaletlerdeki cami ve mescitlere akın etti. Din görevlileri, vaazlarında ’birlik ve beraberlik’ mesajı verdi.

Müslümanlar, Maryland eyaletindeki Amerikan Diyanet Merkezi, Delaware, New Jersey, Pennsylvania, New York, Connecticut, Massachusetts, Washington, Virginia, Güney Carolina, Ohio, Teksas, Florida eyaletlerinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami ve mescitlerde Ramazan Bayramı namazını eda etti.